13 декабря, 11:40

В аэропорту Волгограда отменили два московских рейса из-за метели

Обложка © Life.ru

В аэропорту Волгограда из-за неблагоприятных погодных условий отменили два рейса, связанных с Москвой. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно расписанию, был отменён один рейс из Волгограда в столицу и один из Москвы в Волгоград. Также задерживается еще один авиарейс, следующий из Москвы. Южная транспортная прокуратура, взявшая ситуацию на контроль, подтвердила, что причина — сложные метеоусловия, и заявила о мониторинге соблюдения прав пассажиров.

По данным Главного управления МЧС по региону, в субботу в Волгограде установилась штормовая погода. Наблюдается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а осадки выпадают в виде умеренного дождя, переходящего в снег. Именно эти факторы и привели к сбоям в авиасообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, что борт авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Самарканд, был вынужден совершить посадку в аэропорту Бухары. Причиной вновь стала нелётная погода в пункте назначения. Туман был настолько густым, что пилоты решили не рисковать.

