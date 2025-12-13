Более 100 человек эвакуировали из аквапарка в Суздале из-за пожара

Более 100 человек были эвакуированы из аквапарка «Суздаль-Аква» во Владимирской области после возгорания крыши комплекса. Об этом сообщил SHOT.

В Суздале из аквапарка эвакуировали более 100 человек из-за пожара. Видео © Telegram / SHOT

Крыша комплекса загорелась около часа назад, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Эвакуация коснулась как работников аквапарка, так и отдыхающих. Пострадавших в результате инцидента. Общая площадь комплекса составляет около 10 тысяч квадратных метров.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, пострадавших нет. ЧП произошло в общежитии на территории монастыря, где проживали послушники и посетители православного комплекса.