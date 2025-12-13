Художника Геннадия Устюгова нашли мёртвым в Петербурге

В Санкт-Петербурге на 89-м году жизни скончался известный художник Геннадий Устюгов. Печальную новость сообщил в соцсети «ВКонтакте» фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец.

Совсем недавно Устюгов, передвигавшийся на коляске, присутствовал на открытии своей выставки «Букварь жизни» в Михайловском замке, после чего попал в больницу. Близкие художника планируют организовать прощание на Смоленском кладбище и надеются на помощь директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, рассказал Молоководец 78.ru.

Геннадий Устюгов родился в 1937 году в Киргизии, после войны жил на Карельском перешейке и в Ленинградской области. Он был яркой фигурой ленинградского андеграунда: в 1974 году участвовал в знаменитой выставке в ДК им. Газа, а через год стал членом Товарищества экспериментальных выставок. Его первая персональная выставка состоялась в 1990 году. Сегодня работы Устюгова находятся в коллекциях Эрмитажа, Русского музея и частных собраниях по всему миру.

