Украинский певец Степан Гига умер после ампутации ноги

Умер украинский певец, композитор и народный артист Украины Степан Гига. Ему было 66 лет. Сообщение о его смерти поступило от украинских СМИ. В последние недели в информационном пространстве велись активные споры о его состоянии здоровья.

Степан Гига родился 16 ноября 1959 года в селе Белки Закарпатской области. Его путь к музыке был непростым: до поступления в Ужгородское музыкальное училище он работал слесарем и водителем грузовика. После училища он окончил Киевскую консерваторию, а в 1988 году стал солистом Закарпатской филармонии.

Первый сольный альбом «Друзі мої» он выпустил в 1995 году, а пластинка «Вулиця Наталі» разошлась миллионным тиражом, принеся ему «Золотой диск». Такие хиты, как «Цей сон», «Яворина» и «Друзі мої», стали классикой украинской эстрады. В 2002 году он был удостоен звания Народного артиста Украины