Народный артист Украины Степан Гига впал в кому после ампутации ноги. Причиной стала серьёзная реакция организма после второй операции на колене. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

Ампутация нижней конечности понадобилась после второй операции на колене, проведённой из-за серьёзных послеоперационных осложнений. На фоне стресса организма у Гиги резко повысился уровень сахара, что вызвало критические нарушения кровообращения в ноге.

66-летний Степан Гига — композитор, музыкант, вокалист. В 2002 году был удостоен звания народного артиста Украины.

Напомним, в ноябре стало известно, что Гигу экстренно госпитализировали.

Ранее сообщалось, что известный актёр Борис Щербаков обратился за срочной медицинской помощью из-за сильной боли после травмы глаза. В начале декабря 75-летний артист пожаловался на помутнение зрения и боль, объяснив, что в глаз попало инородное тело. Обследование подтвердило наличие осколка, который медики оперативно удалили.