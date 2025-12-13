Киев решил бороться с «русской музыкальной угрозой» на стриминговых платформах

Киевские власти требуют от международных стриминговых платформ заблокировать российских музыкантов для украинцев. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина». По словам главы подкомитета Верховной Рады по вопросам музыки Александра Санченко, Киев уже провёл консультации с представителями зарубежных платформ.

«Они нам фактически сказали, что есть два варианта: вы или законом принимаете, что, например, по языковому признаку надо запрещать. Или у вас есть санкции СНБО по конкретным артистам и вы обращаетесь, что вы хотите заблокировать по геолокации, чтобы они не выдавались в Украине», — сказал Санченко.

Он добавил, что первый вариант киевскому руководству не подходит из-за возможной евроинтеграции страны, поэтому принято решение идти по второму пути. По его словам, уже есть примерно 120 артистов, в отношении которых действуют ограничения СНБО. Санченко уверен, что вопрос со стриминговыми сервисами будет решён до весны следующего года. При этом он не знает, как поступать в случае с «хорошими» певцами из России.

«Ещё ранее мы предусмотрели «белые списки», там есть процедура, но пока ноль артистов в этих списках. Для того, чтоб туда попасть этот артист публично должен написать в СБУ, что осуждает российскую агрессию, и далее принимается решение, что мы его можем оставить в медийном поле», — заключил украинский нардеп, пообещав, что украинские музыканты когда-нибудь перестанут петь на русском.

Ранее украинская группа Quest Pistols официально запретила включать перед своими выступлениями русскоязычную музыку. Однако на деле они продолжают петь по-русски и выступать для русскоязычной аудитории в Европе.