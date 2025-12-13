Северокорейские сапёры разминировали 42,4 тыс. га курской земли после изгнания ВСУ

Сапёры из 528-го инженерно-сапёрного полка Народной армии КНДР, которые помогали разминировать курское приграничье, вернулись на родину. Они разминировали 42,4 тыс. га, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Боевые друзья из КНДР разминировали Курское приграничье и вернулись домой. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Наши боевые друзья — сапёры из 528-го инженерно-сапёрного полка Народной армии Кореи, которые принимали самое активное участие в разминировании курского приграничья, вернулись домой», — написал Хинштейн.

Сапёры из КНДР работали на территории Курской области с осени. Масштабная группировка разминирования, в состав которой вошли инженерные войска ВС РФ, Росгвардия, МЧС и «БАРС-Курск», была усилена по поручению президента России после его майского визита в регион. В неё вошли и инженерные формирования Народной армии КНДР.

Губернатор отметил, что во время визита в КНДР поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за помощь в разминировании. Сапёры очистили почти 42,4 тысячи гектаров территории и уничтожили более 1,5 миллиона взрывоопасных предметов. Перед возвращением домой им вручили памятные подарки, а Хинштейн предложил Минобороны РФ наградить наиболее отличившихся. По его словам, весной сапёров из КНДР снова ждут для продолжения работы по восстановлению Курского региона.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын лично поприветствовал сапёров 528-го инженерно-сапёрного полка Народной армии Кореи, вернувшихся после выполнения миссии за пределами страны. Он высоко оценил успехи подразделения, отметив «массовый героизм», профессионализм и безусловную верность приказам партии и государства.