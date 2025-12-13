Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 12:56

Северокорейские сапёры разминировали 42,4 тыс. га курской земли после изгнания ВСУ

Боевые друзья из КНДР разминировали Курское приграничье и вернулись домой. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Боевые друзья из КНДР разминировали Курское приграничье и вернулись домой. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Сапёры из 528-го инженерно-сапёрного полка Народной армии КНДР, которые помогали разминировать курское приграничье, вернулись на родину. Они разминировали 42,4 тыс. га, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Боевые друзья из КНДР разминировали Курское приграничье и вернулись домой. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Наши боевые друзья — сапёры из 528-го инженерно-сапёрного полка Народной армии Кореи, которые принимали самое активное участие в разминировании курского приграничья, вернулись домой», — написал Хинштейн.

Сапёры из КНДР работали на территории Курской области с осени. Масштабная группировка разминирования, в состав которой вошли инженерные войска ВС РФ, Росгвардия, МЧС и «БАРС-Курск», была усилена по поручению президента России после его майского визита в регион. В неё вошли и инженерные формирования Народной армии КНДР.

Губернатор отметил, что во время визита в КНДР поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за помощь в разминировании. Сапёры очистили почти 42,4 тысячи гектаров территории и уничтожили более 1,5 миллиона взрывоопасных предметов. Перед возвращением домой им вручили памятные подарки, а Хинштейн предложил Минобороны РФ наградить наиболее отличившихся. По его словам, весной сапёров из КНДР снова ждут для продолжения работы по восстановлению Курского региона.

Депутаты Госдумы стоя поаплодировали Ким Чен Ыну и народу КНДР
Депутаты Госдумы стоя поаплодировали Ким Чен Ыну и народу КНДР

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын лично поприветствовал сапёров 528-го инженерно-сапёрного полка Народной армии Кореи, вернувшихся после выполнения миссии за пределами страны. Он высоко оценил успехи подразделения, отметив «массовый героизм», профессионализм и безусловную верность приказам партии и государства.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • КНДР
  • Ким Чен Ын
  • Александр Хинштейн
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar