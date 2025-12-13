Алкоголь для подростков и мат со сцены: Мама с подростками в ужасе сбежала с концерта FORTUNA 812 в Петербурге

В Санкт-Петербурге на концерте рэп-исполнителя FORTUNA 812 (настоящее имя Александр Салахутдинов) подросткам в открытую продавали алкоголь, со сцены звучал мат, а в центре зала пускали фейерверки. Об этом пишет «Mash на Мойке». Телеграм-канал пообщался со зрительницей, которая привела на выступление свою дочь и её подругу.

Резонансный концерт Fortuna 812. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Концерт с возрастным цензом 12+ прошёл в «Авроре». На экране, установленном на сцене, мелькала надпись «Виды насилия». Рэпер орал в микрофон тексты с матом и призывал зрителей толкаться. А в баре, по словам зрительницы, несовершеннолетним наливали алкоголь. Женщина вместе с девочками ушла с концерта. По её словам, рэпер мог находиться под запрещёнными веществами.

На следующий день женщина позвонила в Минкультуры города и рассказала обо всём, но там пояснили, что «Аврора» им не подчиняется. В самом концерт-холле заверили журналистов, что алкоголь якобы продавался в тот день по паспорту, а фейерверки в зале являлись холодными огнями и были разрешены.

