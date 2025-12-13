Названа космическая сумма, за которую Шнуров вернётся на сцену

Отмечается, что коллектив запланировал крупное выступление летом в Москве. По некоторым данным, мероприятие может принести музыкантам доход в размере до 171 миллиона рублей. При этом билеты на концерт обещают сделать сравнительно доступными, их стоимость будет начинаться от 3,8 тысячи рублей. Максимальная цена за место составит около 20 тысяч.

Ранее сообщалось, что российский музыкант Сергей Шнуров рискует провести предновогодний сезон с минимальным числом выступлений. Всё дело в слишком завышенных ценах. Лишь три заказчика согласились оплатить его гонорар, превышающий 20 миллионов рублей за концерт. В результате весь декабрь в графике Шнурова остаётся практически свободным, что ставит под угрозу традиционные высокие заработки артиста в этот период. Для компенсации потенциальных убытков его команда разработала систему строгих штрафов для организаторов мероприятий. Нарушение условий контракта, включая фотографии с поклонниками или перелёт не первым классом, обойдётся заказчикам в дополнительные 4 миллиона рублей.