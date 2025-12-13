Банда похитила двух мужчин с заправки в Петербурге и под пытками в лесу выбила 2,2 млн

В Санкт-Петербурге следователи СК РФ задержали семь человек, обвиняемых в похищении людей, разбое, вымогательстве и самоуправстве. Банда вывезла двух жертв в лес и похитила 2,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В декабре 2025 года группа лиц, распределив роли между собой, совершила похищение двоих граждан с автозаправки в Невском районе Санкт-Петербурга. Насильно посадив их в машину, злоумышленники вывезли их в лесополосу и, угрожая пистолетом, избили, похитив их имущество на общую сумму более 2 миллионов 200 тысяч рублей», — уточнили в главке.

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям УК РФ о вымогательстве, разбое, похищении человека и самоуправстве. Благодаря совместной работе следователей СК России и сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти удалось задержать семерых подозреваемых. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия, проведены обыски. В ближайшее время будет решён вопрос о мере пресечения для задержанных.

Ранее сообщалось, что двое осуждённых агентов Главного управления разведки Украины, действовавших с территории Литвы, пытались организовать похищение ребёнка в России с привлечением местных преступных группировок, которые не знали о характере операции. Украинские агенты также собирали сведения о системе охраны российско-литовской границы, планируя диверсионную деятельность на территории РФ.