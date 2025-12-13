Доброволец ВС РФ Сергей, отправившийся на СВО в 2023 году, потерял обе ноги, отвлекая вражеские ударные дроны «Баба-яга» на себя для спасения напарника. Ветеран войны в Афганистане, имея большой боевой опыт, во время ночного дежурства по характерному маленькому БПЛА предугадал появление тяжёлых беспилотников ВСУ.

Когда две «Яги» направились к позиции, Сергей принял решение выманить их на себя, чтобы напарник мог отстрелить их. Выскочив на открытое место, он попал под сброс мин. Снаряд разорвался прямо у его ног. Несмотря на тяжёлое ранение и адскую боль, боец продолжал отдавать команды.

«Ноги как верёвки переплелись между собой. Я снова кричу: «Убей их!» Но тишина. Понимаю: дело плохо, но я ещё дышу! Прикидываюсь мёртвым. Не шевелюсь, так как слышу шум винтов над головой. Висела она с минуту. Кругом всё горит, боль адская! Уходит...» — вспоминает собеседник RT.

Его товарищ смог вызвать подмогу. Сергея вынесли сослуживцы, оказали первую помощь и доставили в госпиталь, где ему ампутировали ноги. Сейчас он учится ходить на протезах. Сам доброволец называет своё спасение чудом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО находится полностью в руках ВС РФ. Глава государства также отметил положительную динамику освобождения территорий Донбасса и Новороссии и выразил уверенность, что дальнейшие действия российских войск будут направлены на успешное выполнение поставленных задач и защиту интересов страны.