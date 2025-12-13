Умерла заслуженная артистка России Мария Байер

В Нижнем Тагиле в возрасте 76 лет скончалась заслуженная артистка России Мария Байер. О её смерти сообщило руководство Нижнетагильского драматического театра, где она служила с 1986 года.

«С прискорбием сообщаем о кончине заслуженной артистки России Марии Байер (Шор). В 1986 году пришла актриса на нашу сцену. Гертруда, Раневская, Анна Фирлинг, Филумена Мартурано, Аркадина, Леди Гамильтон – эти образы остались в сердцах тагильских зрителей. За роли Марты в «Не боюсь Вирджинии Вульф» и Голды в «Поминальной молитве» Мария Ремовна стала лауреатом Премии главы города Нижний Тагил. Щедро делилась актриса своим опытом с молодежью — с самого открытия преподавала на актерском отделении в Колледже искусств», — говорится в некрологе.

Соболезнования в связи с кончиной артистки выразило Свердловское региональное отделение Союза театральных деятелей России. Коллеги отметили, что её талант, профессионализм и преданность искусству снискали искреннюю любовь и уважение зрителей, а каждая её роль отличалась глубиной проникновения в образ и тонким психологизмом.

Мария Байер родилась 3 апреля 1949 года в Ташкенте. Она окончила студию при Кемеровском драматическом театре, работала в нескольких театрах страны. В 1996 году актриса была удостоена звания заслуженной артистки России. Наибольшую известность ей принесла роль в фильме «Горное гнездо».

