Страны Европы активизировали дипломатические усилия, чтобы помочь Украине избежать принуждения к «капитуляции» и смягчить условия будущего мирного соглашения. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источник.

Украинские переговорщики при поддержке европейских чиновников пытались улучшить условия соглашения, подготовленного США. Киев стремился получить рычаги влияния, при этом рассматривая варианты уступок, о которых ранее не шла речь. Европейские чиновники выразили сомнения, что Россия примет текущую версию плана, отметив, что документ может не полностью соответствовать целям Москвы.

Ранее сообщалось, что даже завершение вооружённого конфликта на Украине не принесёт реального мира, а государства Евросоюза продолжат оказывать давление на Москву. Отмечалось, что в этом их союзниками станут украинские ультранационалистические группировки.