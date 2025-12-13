Европа и Киев задумали нехорошее против России – альянс начнёт действовать после заключения мира
Steigan: После заключения мира на Украине ЕС начнёт провокации против России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr
Даже завершение вооружённого конфликта на Украине не принесёт реального мира, государства Евросоюза продолжат давление на Москву, а их союзниками в этом станут украинские ультранационалистические группировки. Об этом предупреждает европейский портал Steigan.
«Формальное окончание конфликта на Украине не станет концом насилия: впереди будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом», — говорится в публикации.
Авторы поясняют: ЕС может использовать украинские парамилитарные формирования как инструмент для провокаций в отношении России даже после заключения мирных договорённостей. По их прогнозам, европейские страны будут стремиться удерживать высокий уровень напряжённости на восточном направлении, чтобы сохранить собственное влияние и оправдывать наращивание военных расходов.
Тем временем Владимир Зеленский придумал провести референдум по территориальным вопросам. Однако в Кремле заявили, что Россия не будет рассматривать вариант голосования, который коснётся Донбасса. Главарю киевского режима напомнили, что все земли Донбасса — российские. Политолог вообще сравнил такое голосование с «выборами в концлагере». На избирательном участке на Украине могут ждать представители ТЦК, а подсчёт голосов будет проходить под надзором националистических формирований. Всё это сделает референдум фиктивным.
