«Между молотом и наковальней»: ЕС прочат поражение при любом исходе СВО

Европа окажется в проигрыше при любом сценарии урегулирования конфликта на Украине. Пытаясь помешать мирному процессу, ЕС «угодил между молотом и наковальней» и фактически потерял влияние на переговоры и разрешение конфликта, пишет директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в статье для Unherd.

«Европейцы сами загнали себя в угол, так и не придумав реалистичного плана ни на случай войны, ни на случай мира. Если соглашение все же будет достигнуто, перед США и Россией откроются обширные возможности для бизнеса, а на плечи ЕС лягут расходы, связанные с финансированием членства Украины в блоке. Если же стороны так и не договорятся, Украине светят дальнейшие территориальные потери», — говорится в материале.

Более того, без поддержки США Европе будет сложно оказать эффективную помощь Украине и одновременно восстановить собственные вооружённые силы. В любом случае независимо от развития событий, европейцам предстоит столкнуться с серьёзными потерями и негативными последствиями.

Ранее отмечалось, что изъятие замороженных российских активов в пользу Украины способно продлить военный конфликт на 2–3 года. Внутри ЕС отсутствует единство по этому вопросу: позиции варьируются от радикальной конфискации до сохранения существующего режима без прямого использования средств. При этом российская экономика уже пережила существенный шок из-за заморозки активов, поэтому на данный момент это не оказывает на неё заметного прямого влияния.