Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 13:39

В России запретили книгу Лойко* «Аэропорт» за призывы поддерживать террористов

Сергей Лойко*. Обложка © Wikipedia / Mykola Swarnyk

Сергей Лойко*. Обложка © Wikipedia / Mykola Swarnyk

В России объявили запрет на книгу американского корреспондента Сергея Лойко* «Аэропорт». Об этом пишет Baza. Решение вступает в силу сегодня, 13 декабря. Сейчас тексты произведения уже удаляются с разных сайтов.

В ходе проверки было установлено, что книга содержит антироссийские тезисы и призывы к поддержке террористических организаций. Текст построен на основе «публицистических заметок» самого Лойко* о событиях в Донецке с 2014 по 2015 годы.

В Госдуме заявили о признании Deutsche Welle* нежелательной организацией в России
В Госдуме заявили о признании Deutsche Welle* нежелательной организацией в России

Напомним, в 2022 году Лойко* был внесён в список СМИ-иноагентов. В 2024 году МВД РФ объявило писателя в розыск, когда стало известно о том, что он отправился в Киев воевать на стороне ВСУ. Лойко* родился в Москве и получил образование переводчика английского языка. Работал в московских филиалах Associated Press и Los Angeles Times.

* Внесён Минюстом РФ в список СМИиностранных агентов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar