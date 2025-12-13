В России запретили книгу Лойко* «Аэропорт» за призывы поддерживать террористов

В России объявили запрет на книгу американского корреспондента Сергея Лойко* «Аэропорт». Об этом пишет Baza. Решение вступает в силу сегодня, 13 декабря. Сейчас тексты произведения уже удаляются с разных сайтов.

В ходе проверки было установлено, что книга содержит антироссийские тезисы и призывы к поддержке террористических организаций. Текст построен на основе «публицистических заметок» самого Лойко* о событиях в Донецке с 2014 по 2015 годы.

Напомним, в 2022 году Лойко* был внесён в список СМИ-иноагентов. В 2024 году МВД РФ объявило писателя в розыск, когда стало известно о том, что он отправился в Киев воевать на стороне ВСУ. Лойко* родился в Москве и получил образование переводчика английского языка. Работал в московских филиалах Associated Press и Los Angeles Times.

* Внесён Минюстом РФ в список СМИ — иностранных агентов.