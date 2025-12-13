Россиян предупредили о штрафах до 15 тысяч рублей за гирлянду на фасаде дома

Россиянам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей за размещение новогодних гирлянд на фасаде дома, окнах или подъездах при нарушении требований пожарной безопасности. Об этом РИА «Новости» сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Частью 1 статьи 20.4 КоАП предусмотрен штраф за нарушение требований пожарной безопасности, который влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей», — пояснил он.

Машаров отметил, что прямого запрета на гирлянды с внешней стороны окон или фасадов в законодательстве нет. Однако если для их крепления требуется сверлить стены, устанавливать кронштейны или менять конструкцию фасада, работы должны быть согласованы с управляющей компанией и

Он рекомендовал получать согласие письменно, чтобы избежать претензий от соседей. В противном случае безопаснее украшать дом гирляндами внутри окон или на балконе. При поступлении жалобы сотрудники МЧС проводят осмотр. Штраф возможен только при нарушении правил пожарной безопасности, например, если используются гирлянды, не предназначенные для уличного применения.

Ранее сообщалось, что использование популярных новогодних песен — как российских, так и зарубежных — в кафе, магазинах или на площадках без оформления лицензии запрещено. В России право на музыкальные произведения контролируют правообладатели и организации, такие как Российское авторское общество. Они заключают с коммерческими заведениями лицензионные договоры, а также ведут мониторинг использования произведений и обеспечивают защиту авторских прав.