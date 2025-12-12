Юрист предупредил кафе и магазины о штрафе из-за новогодних хитов
Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Использование популярных новогодних песен — как российских, так и зарубежных — в кафе, магазинах или на площадках без оформления лицензии запрещено. Об этом в интервью «Постньюс» сообщил юрист и эксперт по авторскому праву Александр Бердников.
В России право на музыку контролируют правообладатели и организации, такие как Российское авторское общество, которые заключают с коммерческими заведениями лицензионные договоры. Эти организации отвечают за мониторинг использования произведений и защиту авторских прав. По словам Бердникова, административный контроль в этой сфере недостаточно развит, и большинство споров решаются уже в судебном порядке между правообладателями и нарушителями.
Юрист отметил, что из-за нехватки кадров правоохранительные органы редко занимаются такими делами, поэтому официальная статистика выявленных нарушений снижается, несмотря на сохранение реальных фактов нарушений. Контроль действует формально и базируется на заявительном принципе — то есть правообладатели или управляющие компании самостоятельно выявляют нарушения и обращаются в суд.
