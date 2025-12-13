58-летняя Памела Андерсон раскрыла тайну своего недельного романа в Нью-Йорке

Голливудская актриса и фотомодель Памела Андерсон подтвердила слухи, что у неё состоялся короткий роман с 73-летним актёром Лиамом Нисоном. Сейчас популярной блондинке 58 лет, все её отношения с мужчинами были быстротечны и сердце «спасательницы Малибу» по-прежнему свободно.

«Мы были вместе неделю, жили в его доме в Нью-Йорке, у меня там была своя собственная комната. Ужинали в ресторане, он представил меня гостям как «будущую миссис Нисон», — рассказала Андерсон про роман с Нисоном журналистам People.

Она призналась, что это было прекрасная неделя романтики. Андерсон с улыбкой добавила, что даже присматривала за кустом роз в саду дома Нисона. Причину расставания модель не назвала, но отметила, что конфликтов не было и каждый просто решил пойти своей дорогой, но дружбу удалось сохранить.

