Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 14:23

Захарова задала жёсткий вопрос из-за удара ВСУ в купол храма в Покровске

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар ВСУ по храму Архистратига Михаила в Красноармейске, задавшись вопросом, как это соотносится с ежегодными докладами западных стран о «свободе вероисповедания». Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Как это соотносится с бесконечными докладами о «свободе вероисповедания», исполняемыми ежегодно западными МИДами?» — вопрошает Захарова.

Ранее украинские войска обстреляли православный храм в центре освобождённого Красноармейска (Покровска), в результате чего был ранен настоятель церкви. Удар украинских сил пришёлся на один из куполов. При этом российские войска во время освобождения города избегали ударов в районе храма. Батюшка, получивший огнестрельное ранение, продолжает служить, несмотря на серьёзные травмы.

Ничего святого: Грузинские наёмники ВСУ разграбили церковь во время отступления
Ничего святого: Грузинские наёмники ВСУ разграбили церковь во время отступления

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar