Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар ВСУ по храму Архистратига Михаила в Красноармейске, задавшись вопросом, как это соотносится с ежегодными докладами западных стран о «свободе вероисповедания». Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Как это соотносится с бесконечными докладами о «свободе вероисповедания», исполняемыми ежегодно западными МИДами?» — вопрошает Захарова.

Ранее украинские войска обстреляли православный храм в центре освобождённого Красноармейска (Покровска), в результате чего был ранен настоятель церкви. Удар украинских сил пришёлся на один из куполов. При этом российские войска во время освобождения города избегали ударов в районе храма. Батюшка, получивший огнестрельное ранение, продолжает служить, несмотря на серьёзные травмы.