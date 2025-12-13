Илон Маск рассказал о своих предпочтениях в еде, и это может шокировать

Американский предприниматель Илон Маск подробно рассказал о своём ежедневном рационе и назвал самое лучшее блюдо в мире. В подкасте с супругой советника президента США Кэти Миллер бизнесмен отметил, что его утро начинается очень просто и сытно — со стейка, яиц и кофе.

«Обычно я не обедаю. Или, если ем, то совсем немного», — рассказал он.

Что касается ужина, Маск подходит к нему творчески. Он признался, что любит разнообразную кухню и выбирает блюда в зависимости от настроения и компании. Когда речь зашла о любимой еде, миллиардер без сомнений отметил, что отдаёт предпочтение американской кухне. На уточняющий вопрос он добавил, что, если бы ему пришлось есть одно блюдо всю жизнь, это был бы чизбургер.

«Чизбургеры — это потрясающе. Это гениальное изобретение», — добавил предприниматель.

Ранее Илон Маск был признан «человеком года» по версии американского журнала Time. Издание включило его в список ключевых фигур, влияющих на развитие искусственного интеллекта. На обложке журнала, выполненной в стиле знаменитой фотографии «Обед на небоскрёбе», изображены лидеры ведущих технологических компаний. В их числе — Илон Маск, Марк Цукерберг, Сэм Альтман, Дженсен Хуанг, Лиза Су, Демис Хассабис, Дарио Амодей и создательница базы данных ImageNet Фэй-Фэй Ли.