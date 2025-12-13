Смертельный пожар произошёл в многоэтажке в Туле

В Туле произошёл пожар в многоквартирном доме, в результате которого погиб человек. Возгорание вспыхнуло в квартире на 12-м этаже высотки на улице Максима Горького. Об этом сообщает региональное МЧС.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые локализовали и ликвидировали огонь на площади 12 квадратных метров. В ходе операции из подъезда были эвакуированы 15 человек, включая шестерых детей. Несмотря на усилия спасателей, спасти 70-летнего мужчину не удалось.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации МЧС России задействовало 40 человек личного состава и 9 единиц техники. Специалисты приступили к работе по установлению причины пожара.

Ранее Life.ru сообщал, что из суздальского аквапарка эвакуировали более 100 человек, поскольку там начался пожар. По данным СМИ, загорелась крыша комплекса. Из здания вывели как работников, так и отдыхающих.