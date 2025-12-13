Путин в Индии
13 декабря, 14:49

30-летнего пассажира нашли мёртвым в туалете самолёта S7 на подлёте к Москве

Обложка © Life.ru

В туалете самолёта авиакомпании S7 Абакан – Москва обнаружили тело мужчины с признаками асфиксии. Как сообщает Mash, всё произошло на рейсе S72594, скончавшемуся 30 лет.

Трагедия случилась в районе 7:50 утра — за 20 минут до приземления лайнера А320 в столичном Домодедово. По прибытии в Москву на борт были вызваны медики, но они лишь констатировали смерть пассажира. Пока спецслужбы выносили тело, высадка пассажиров была задержана на полчаса.

Ранее вылет чартерного рейса Azur Air из Вьетнама в Россию задержали на три часа из-за трёх россиян, подлежавших депортации. Власти предложили пассажирам добровольно уступить им места, пообещав компенсацию. В итоге никого не сняли с рейса, но время было потеряно.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

