Лукашенко помиловал бывшего кандидата в президенты Белоруссии

В Беларуси помилованы и освобождены несколько известных политических заключенных. Сообщение об этом, со ссылкой на свои источники, распространило агентство Reuters.

Согласно информации, в список освобождённых вошёл бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико, приговорённый в 2021 году к 14 годам лишения свободы. Также свободу получили адвокат Максим Знак и главный редактор издания TUT.BY Марина Золотова.

Среди других освобождённых фигурируют правозащитник, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий (осуждён на 10 лет), его коллега Владимир Лабкович (7 лет), гражданка Литвы Мария Батальёнок и блогер Вячеслав Папшо (обвинялся в оскорблении главы Белоруссии Александра Лукашенко).

Ранее Life.ru сообщал, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко помиловал 123 гражданина из разных стран, осуждённых в республике. Все они отбывали наказания за довольно серьёзные преступления: шпионаж, терроризм и экстремистскую деятельность.