13 декабря, 14:51

Экс-подполковника СБУ Прозорова насторожили слова Зеленского о Крыме

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Украина может готовить атаку, прикрываясь мирными заявлениями, однако любые подобные попытки ВСУ в конечном итоге закончатся провалом. Об этом РИА Новости» рассказал экс-подполковник службы безопасности Незалежной Василий Прозоров. Особое беспокойство у него вызвало заявление Зеленского, который признал, что вернуть Крым военным путём невозможно.

«Слова про Крым могут являться дымовой завесой перед попыткой вторжения. Да, никакого военно-стратегического смысла она не принесёт, ведь всех их перебьют», — заявил Прозоров.

По его словам, такая операция могла бы стать «медийной показательной акцией» для иностранных партнёров Киева, служащей демонстрацией того, что украинская армия не находится в ужасном состоянии.

«Любому маломыслящему человеку понятно, что стоит им отойти на 15 километров от Днепра, где они выйдут из зоны поддержки своей артиллерии, и всё — они просто добыча», — добавил экс-подполковник СБУ.

Напомним, что ранее Зеленский признал, что Киев не располагает достаточными ресурсами для возвращения Крыма в состав Украины. Он фактически отказался от своих прежних планов по возвращению полуострова. В марте 2014 года на референдуме большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией, и полуостров стал частью РФ. Руководство страны неоднократно заявляло, что вопрос о принадлежности Крыма считается окончательно решённым.

Наталья Афонина
