Украинские военные в очередной раз попытались прорваться из окружённого Димитрова (Мирноград), но их попытка была пресечена. Российские подразделения уничтожили группы противника, пытавшиеся выйти из города. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Удары по штурмовым группам ВСУ. Видео © Пресс-служба Народной милиции ДНР

Сначала пехота ВСУ попыталась покинуть населённый пункт на лёгкой мотоциклетной технике, но была ликвидирована. После этого боевики предприняли попытку прорыва пешим порядком, однако также попали под огонь и были уничтожены.

В сообщении о неудачной вылазке отмечается, что погибшие украинские военнослужащие могли бы сохранить себе жизнь, если бы воспользовались возможностью сдаться в плен. Им напомнили о существовании официального чат-бота «FreeSoldier», через который можно связаться с российской стороной для добровольного прекращения сопротивления.

Тем временем российская армия продолжает сдавливать кольцо вокруг окружённых в Димитрове украинских боевиков. Кроме того, солдаты ВС РФ ведут зачистку населённых пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики.