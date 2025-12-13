Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 15:09

Стресс перед корпоративом довёл москвичку до алкококтейля с антидепрессантами и эпилептического припадка

Москвичка попала в больницу с эпилепсией после смеси антидепрессантов и алкоголя на корпоративе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве 24-летнюю девушку госпитализировали с эпилептическим приступом после того, как она смешала антидепрессанты и алкоголь на новогоднем корпоративе. Об этом сообщил SHOT.

Перед корпоративом девушка сильно нервничала и приняла большое количество антидепрессантов. На празднике она добавила несколько бокалов алкоголя, после чего решила уединиться с коллегой в туалетной кабинке. Во время этого у неё произошёл эпилептический приступ: девушка теряла сознание, у неё наблюдались тахикардия, низкое давление и потеря ориентации. Пострадавшую экстренно госпитализировали, где она рассказала о смешении лекарств с алкоголем.

Эксперт по этикету запретил россиянам заводить диалоги о работе на корпоративах
Эксперт по этикету запретил россиянам заводить диалоги о работе на корпоративах

Ранее Life.ru рассказывал, что если на корпоративе произошёл неловкий инцидент, важно сохранять спокойствие и готовность к вниманию со стороны коллег. Могут последовать взгляды, смешки, перешёптывания, подколки или прямые вопросы, но при этом пережить такую ситуацию вполне возможно. Со временем инцидент утратит интерес: уже к концу рабочей недели история перестанет быть актуальной, а примерно через месяц о ней забудут.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar