Стресс перед корпоративом довёл москвичку до алкококтейля с антидепрессантами и эпилептического припадка

В Москве 24-летнюю девушку госпитализировали с эпилептическим приступом после того, как она смешала антидепрессанты и алкоголь на новогоднем корпоративе. Об этом сообщил SHOT.

Перед корпоративом девушка сильно нервничала и приняла большое количество антидепрессантов. На празднике она добавила несколько бокалов алкоголя, после чего решила уединиться с коллегой в туалетной кабинке. Во время этого у неё произошёл эпилептический приступ: девушка теряла сознание, у неё наблюдались тахикардия, низкое давление и потеря ориентации. Пострадавшую экстренно госпитализировали, где она рассказала о смешении лекарств с алкоголем.

