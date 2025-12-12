Эксперт по этикету запретил россиянам заводить диалоги о работе на корпоративах

На корпоративных мероприятиях не принято обсуждать рабочие вопросы. Об этом в беседе с Life.ru заявил эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк, сославшись на русскую поговорку: «На работе о бабах, с бабами о работе».

Эксперт дал несколько рекомендаций для поведения на подобных мероприятиях. Первым советом он назвал полный отказ от алкоголя или его крайне умеренное потребление, например, растягивание одного бокала на весь вечер.

Зачастую, когда человек перебирает на корпоративном мероприятии, язык, как говорится, развязывается, и начинается нелицеприятное общение. Высказать наконец-то этой бухгалтерше или начальнику склада всё, что ты о нём думаешь, — это не самая хорошая идея. Наутро, скорее всего, ты будешь об этом жалеть, а человек, которому ты это высказал, хорошо это запомнит. Увольнения после корпоративов — далеко не редкость, иногда даже без объяснения причин. Алексей Кобелюк Эксперт по переговорам и деловому протоколу

Второй рекомендацией стало сохранение нейтралитета по отношению к поведению других людей, которые могут вести себя расслабленно, и не воспринимать их слова на свой счёт. Позвольте себе отдохнуть. Будьте активными, будьте весёлыми, будьте располагающими. Насладитесь этим вечером по полной программе.

Третьим советом эксперт назвал отказ от обсуждения рабочих тем без согласия собеседника. Он добавил, что договариваться о будущих встречах на корпоративе допустимо, но такие договорённости следует фиксировать письменно, поскольку на следующий день коллега может о них не помнить.

«Поэтому мой добрый совет по общению на корпоративах: не старайтесь говорить только с теми, кого вы знаете. Знакомьтесь с посторонними людьми, с теми, с кем вы не так часто пересекаетесь по работе. Узнайте их, проговорите с ними про какие-то общие интересы. Спросите, как праздник, как настроение, чем запомнился этот Новый год. Будьте активными», — заключил Кобелюк.

