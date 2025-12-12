Покер-фейс и валерьянка: Психолог дала советы тем, кто опозорился на корпоративе

Если вы всё-таки опозорились на корпоративе и самое страшное произошло, нужно держать покер-фейс и быть готовым к тому, что на вас будут обращать внимание, советует психолог, специалист по отношениям Алиса Метелина. Будут взгляды, смешки, перешёптывания и, возможно, подколки или даже прямые вопросы в ваш адрес. Но есть и хорошая новость: это можно пережить. Как — читайте в материале Life.ru.

Психолог призвала помнить важную вещь: всё пройдёт — и история вашего позора перестанет быть интересной уже к концу рабочей недели, а где-то через месяц об этом забудут.

Соблюдаем спокойствие любой ценой. Это значит, что вы должны быть готовы встретиться лицом к лицу с любым человеком, который задаст вам неудобный вопрос. Вы не обязаны отвечать мгновенно и сразу, но вы должны уметь выдержать прямой взгляд в глаза, потому что таким образом вы демонстрируете свою уверенность. Если вы спокойно, с достоинством реагируете на любую подколку, то ситуация забудется намного быстрее. Алиса Метелина Психолог

Ни в коем случае не начинайте оправдываться, защищаться, не проявляйте агрессию. Спокойно заранее подготовьте ответы на все неудобные вопросы. Например, на вопрос: «Это ты там зажигала на столе?» — отвечаете достаточно обтекаемо, но при этом не отрицаете и не подтверждаете факт. Например: «Да, я люблю танцевать» или «Я умею зажечь». А затем — уходите.

Второе правило — не меняйте стиль одежды на более закрытый, если вам это не свойственно. Часто после позорных и неловких историй хочется «закрыться», и многие делают это с помощью одежды.

«Одевайтесь ровно так, как всегда. Вы должны дать понять, что после этой истории ничего не поменялось. И дать понять это вы можете в том числе с помощью своей одежды, потому что она будет говорить за вас», — советует Метелина.

Третье — если никак не унимается тревога, пропейте успокоительные, например пустырник, валерьянку, если вам это поможет. А ещё важно высыпаться, потому что первые дни после корпоратива самые энергопсихически затратные.

И четвёртое правило — окружите себя людьми, с которыми можете поделиться и которые точно вам ответят не «как ты могла», а из разряда «да с каждым бывает». С их помощью вы выдержите любую неприятную ситуацию.