Сирийские и американские военные пострадали при стрельбе под Пальмирой

Двое сотрудников сирийских сил безопасности и несколько американских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы рядом с Пальмирой. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

«В результате стрельбы в городе Пальмира есть раненые среди американских и сирийских военных. После нападения американские вертолеты вмешались для эвакуации пострадавших и их доставки на базу Эт-Танф», — говорится в материале.

Инцидент произошёл во время совместного патрулирования территории сирийскими и американскими силами. Нападавший был убит на месте, однако сведений о его мотивах пока не поступало. В результате стрельбы движение по трассе Дейр-эз-Зор — Дамаск временно приостановили. Американские вертолёты прибыли для эвакуации пострадавших на военную базу США и западной коалиции в районе Эт-Танф, расположенную примерно в 250 километрах от Дамаска.

Ранее глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о планах развивать сотрудничество с Соединёнными Штатами. Он отметил, что Вашингтон рассматривает Сирию как нового партнёра в регионе и готов инвестировать в её экономику. Аш-Шараа подчеркнул, что страна открыта для новых экономических проектов с американской стороной.