114 помилованных Лукашенко прибыли на Украину

Большинство помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко прибыли на Украину. Там их встретил глава ГУР МО Кирилл Буданов*, сообщает так называемый «Координационный штаб обмена военнопленных»

Среди них лидер протестов 2020 года Мария Колесникова, банкир и экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, юрист его предвыборного штаба Максим Знак, а также другие лица. Организация показала фото Колесниковой из автобуса, а также её вместе с Бабарико.

Как уточняет «РБК-Украина», всего в страну прибыло 114 из 123 помилованных. Известно, что среди них пять украинцев и 104 белоруса.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 граждан разных стран, осуждённых в республике за тяжкие преступления, включая шпионаж, терроризм и экстремистскую деятельность. Это решение стало результатом договорённостей с главой США Дональдом Трампом и было осуществлено по просьбе американской стороны.

