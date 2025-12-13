Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 15:50

114 помилованных Лукашенко прибыли на Украину

Помилованные Лукашенко прибыли на Украину. Обложка © «Координационный штаб обмена военнопленных»

Помилованные Лукашенко прибыли на Украину. Обложка © «Координационный штаб обмена военнопленных»

Большинство помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко прибыли на Украину. Там их встретил глава ГУР МО Кирилл Буданов*, сообщает так называемый «Координационный штаб обмена военнопленных»

Среди них лидер протестов 2020 года Мария Колесникова, банкир и экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, юрист его предвыборного штаба Максим Знак, а также другие лица. Организация показала фото Колесниковой из автобуса, а также её вместе с Бабарико.

Как уточняет «РБК-Украина», всего в страну прибыло 114 из 123 помилованных. Известно, что среди них пять украинцев и 104 белоруса.

Лукашенко помиловал бывшего кандидата в президенты Белоруссии
Лукашенко помиловал бывшего кандидата в президенты Белоруссии

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 граждан разных стран, осуждённых в республике за тяжкие преступления, включая шпионаж, терроризм и экстремистскую деятельность. Это решение стало результатом договорённостей с главой США Дональдом Трампом и было осуществлено по просьбе американской стороны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Белоруссия
  • Кирилл Буданов
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar