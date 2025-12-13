Эстонские депутаты из партии «Эстония 200» устроили запой накануне встречи с духовным лидером последователей тибетского буддизма далай-ламой в Индии. Как прошло мероприятие не уточняется, но коллегам дебоширов пришлось их «сдерживать» и пытаться привести в чувство. Об этом пишет эстонская газета Õhtuleht.

«Визит эстонских парламентариев в Индию оказался для некоторых из делегации очень приятным, а для других — крайне неловким. Первые принадлежали к партии «Эстония 200» и были (в основном) пьяны. Остальные пытались хоть как-то их сдерживать», — сказано в статье.

Никто из участников встречи не стал комментировать инцидент открыто, депутаты рассказали о случившемся анонимно. По их словам, депутаты оказались в Индии в «замкнутом кругу запоя». Организаторы встречи знали о тяге эстонцев к спиртному и предупреждали их о необходимости воздержаться, но всё, видимо, было зря.

Ранее эстонский депутат Нарвского городского собрания Денис Ларченко покинул партию Eesti 200, которая входит в правящую коалицию. Причиной он назвал несогласие с антироссийским курсом. По его словам, никаких позитивных изменений не произойдёт.