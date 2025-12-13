Бесплатная выставка «Книга сказок» открылась в Национальном центре «Россия»

13 декабря в Национальном центре «Россия» состоялось торжественное открытие выставки-путешествия «Книга сказок». Она посвящена легендам, ремёслам и сказочным архетипам русской народной культуры. В выставке приняли участие восемь регионов РФ. Они представили свои истории о земле, людях и традициях.

Выставка «Книга сказок». Видео © Life.ru

«Безусловно, когда дети пройдут маршрут выставки от начала до конца, они точно будут гордиться тем, что они граждане Российской Федерации. Наша важнейшая ценность — единство народов России. Наша сила — в многообразии, многонациональности и многокультурности», — подчеркнул замначальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.

Выставка включает экспозиции: «Зимние сказки», «Лукоморье», «Дубрава», «Таинственный лес. Жар-птица», «Двор. Сказочный сад», «Русская изба» и «Дремучий лес», а также стенды Калининградской области, Республики Мордовия, Вологодской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Ставропольского края, Рязанской области и Республики Коми.

Выставка «Книга сказок». Фото © Life.ru

Выставка «Книга сказок». Фото © Life.ru

Выставка «Книга сказок». Фото © Life.ru

«Книга сказок» раскрывает путь героя, опираясь на идеи выдающегося фольклориста Владимира Проппа, автора классического труда «Морфология волшебной сказки». Пропп рассматривал сказку как особую форму мышления, способную упорядочивать хаос и вести героя к добру и свету, напоминая о силе чуда и внутреннего преображения. На многих стендах «работали» сами дети, которые пробовали себя в роли экскурсоводов и помогали посетителям окунуться в мир сказок.

В финальной точке маршрута в «Тереме» состоялась торжественная церемония зажжения новогодней ёлки. Теперь это традиция, которая будет проводиться в Национальном центре «Россия» ежегодно в преддверии главного семейного праздника. Маршрут выстроен так, что нужно пройти через разные испытания, отметила глава НЦ «Россия» Наталья Виртуозова. Вдоль пути всегда есть выбор между добром и злом, преданностью и предательством, безделием и трудолюбием. Этот выбор позволяет нам стать лучше, добавила она.

Выставка «Книга сказок». Фото © Life.ru

Выставка «Книга сказок». Фото © Life.ru

«Экспозиция начинается со стенда Калининградской области — самого западного уголка нашей страны, по-настоящему сказочного места. Калининградская область — это место, где каждый найдёт что-то своё: от уникальных природных объектов, таких как Куршская коса, до богатого культурного наследия. Добро пожаловать на наш стенд», — сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Выставка «Книга сказок» продлится в НЦ «Россия» до 1 марта. Вход свободный. Посетить её можно только в составе организованной группы в сопровождении экскурсовода. Если вы пришли на «Книгу сказок» самостоятельно, подходите к информационной стойке рядом с универмагом на втором этаже. Там формируются группы для посещения выставки.

