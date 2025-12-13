Кабмин РФ одобрил переговоры с США о перекрёстных полётах на МКС

Правительство России одобрило проведение переговоров Роскосмоса с НАСА о заключении четвёртого дополнения к соглашению о перекрестных полётах на Международную космическую станцию. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.

«Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о заключении четвёртого дополнения к Договоренности», — указано в документе.

Речь идёт о проведении переговоров между Роскосмосом и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) о дополнении к соглашению о перекрёстных полётах на МКС. Четвёртое дополнение предполагает организацию полётов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

Ранее сообщалось, что Россия определилась с международными партнёрами для освоения Луны, несмотря на ограниченные ресурсы для космической гонки. В мире формируются две крупные коалиции по лунным миссиям. Первая работает под эгидой США в рамках программы «Артемида», из которой Россия вышла, вторая создаётся совместно с Китаем — с КНР уже подписано соглашение о создании международной научной лунной станции.