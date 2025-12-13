В Пензенской области 31 тысяча жителей остаются без света из-за непогоды

Электроснабжение в Пензенской области восстановлено в 12 из 19 тысяч домов после шквалистого ветра и метели. Специалисты продолжают работу, пока без света остаются более 31 тысячи жителей региона. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Уточнены данные о масштабах нарушения электроснабжения… Светом обеспечены 12 тысяч домов, 45 тысяч человек, а также 166 учреждений и 50 котельных», — написал он.

По словам губернатора, аварийные отключения затронули более 19 тысяч домов, 76 тысяч человек, свыше 200 социально значимых учреждений и 60 котельных в 166 населённых пунктах. В Пензе остаётся подключить дома в микрорайоне Арбеково.

На восстановлении электроснабжения работают 218 специалистов и 92 единицы техники. Пока не подключены более 7 тысяч домов в 45 населённых пунктах, без света остаются свыше 31 тысячи человек и 60 социальных объектов. Губернатор заверил, что ответственные службы будут работать на всех критически важных точках до полного восстановления.

Ранее сообщалось, что на 271 км федеральной автодороги «Тамбов — Пенза» произошло массовое ДТП с участием более 20 транспортных средств из-за непогоды. В результате столкновения пострадали четыре взрослых и ребёнок. Прокуратура региона начала проверку работы ответственных лиц за содержание автодороги Р-208 «Тамбов — Пенза».