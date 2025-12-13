Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

13 декабря, 17:01

Более 100 помилованных Лукашенко отправили на Украину в обмен на россиян и белорусов

Обложка © Life.ru

Более 100 помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко лиц были направлены на Украину в рамках обмена. Данное заявление сделала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, по информации БелТА.

Она уточнила, что эта группа была обменена на попавших в украинский плен белорусов и раненых российских военнослужащих. Эйсмонт добавила, что с просьбой об освобождении соотечественников к Лукашенко обращались их родственники. Параллельно американская сторона забрала с собой 9 иностранных граждан.

Лукашенко помиловал бывшего кандидата в президенты Белоруссии
Лукашенко помиловал бывшего кандидата в президенты Белоруссии

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 иностранных граждан, осуждённых в Белоруссии за серьёзные преступления. Решение стало результатом договорённостей с США. Среди освобождённых фигурируют известные политические деятели, включая лидера протестов 2020 года Марию Колесникову и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.

Юлия Сафиулина
