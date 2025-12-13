Лукашенко попросил журналиста Newsmax не задавать «гадких вопросов» о лидерах РФ, США, КНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутливой форме попросил интервьюера американского телеканала Newsmax TV не задавать «гадких вопросов» о лидерах России, США и Китая — Владимире Путине, Дональде Трампе и Си Цзиньпине. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Я — убеждённый сторонник Трампа. У меня есть близкий родственник — президент России. И есть очень хороший мой друг, ещё до времен, когда он руководил государством — это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трёх лиц не задавайте. Шутка», — сказал Лукашенко.

Во время интервью белорусский лидер подчеркнул свои дружеские и семейные связи с мировыми лидерами, отметив, что намерен говорить о них исключительно в позитивном ключе.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко публично выразил одобрение последним действиям американского лидера Дональда Трампа. Свое мнение он высказал во время встречи со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом в Минске, отметив, что его симпатия к Трампу связана с действиями президента, а не с лестью.