В Сирии убили двух военных США и переводчика

Американские военнослужащие и переводчик погибли в результате нападения в районе древнего города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Данный инцидент подтвердил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл в своём официальном заявлении.

«Двое военнослужащих армии США и один гражданский переводчик были убиты, трое ранены. Атака произошла, когда солдаты проводили встречу с ключевыми лидерами. Их миссия была в поддержку продолжающихся операций по борьбе с ИГИЛ* и терроризмом в регионе», — говорится в сообщении.

Военный министр США Пит Хегсет в свою очередь заявил, что лицо, совершившее это нападение, было уничтожено силами союзников на месте. Он также сделал резкое заявление, пообещав, что Соединённые Штаты будут безжалостно преследовать любого, кто посягнёт на жизнь американцев где бы то ни было.

Ранее сообщалось, что совместный патруль сирийских и американских сил подвергся нападению в районе города Пальмира, в результате чего имеются раненые с обеих сторон. В результате стрельбы ранения получили двое сотрудников сирийских сил безопасности и несколько американских военнослужащих.

