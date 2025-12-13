ФИФА может не допустить сборную Аргентины на чемпионат мира по футболу

Сборную Аргентины могут исключить из числа участников чемпионата мира по футболу 2026 года. Такое решение может принять Международная федерация футбола (ФИФА), сообщает газета La Nacion.

Поводом для отстранения действующего чемпиона мира стало расследование в отношении руководства Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). В среду прошли обыски, связанные с делом её президента Клаудио Тапиа, его доверенного лица и заместителя казначея. Следствие изучает происхождение дорогостоящего поместья, оформленного на подставных лиц.

Издание отмечает, что ФИФА традиционно не одобряет любое государственное вмешательство в работу национальных футбольных федераций. Газета призывает судебную систему быстро определить виновных, чтобы избежать санкций для всей сборной. Параллельно ведётся расследование в отношении компании-спонсора, подозреваемой в хищении средств и уклонении от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборных России и Аргентины не состоялся по финансовым причинам, поскольку аргентинская сторона выбрала более выгодное предложение. Встреча была запланирована на сентябрь, однако в Буэнос-Айресе предпочли провести игру со сборной Анголы.