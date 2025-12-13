США удвоили закупки российской гречки в сентябре

В сентябре США увеличили закупки гречки из России почти вдвое по сравнению с августом, подсчитало РИА Новости по данным американской статистики. Поставки выросли до 208 тысяч долларов, что на 4,8% выше показателя годичной давности, а Россия сохранила статус главного поставщика крупы в Штаты. Это подсчитало РИА «Новости».

По итогам января–сентября США закупили в России гречку на 1,5 миллиона долларов против 1,6 миллиона за аналогичный период 2024 года. Вторым крупнейшим поставщиком стала Канада с 1,4 миллиона долларов, тогда как Украина экспортировала в Штаты всего 143,6 тысячи долларов. Россия продолжает лидировать по объёмам поставок крупы на американский рынок.

Ранее сообщалось, что объём поставок российских удобрений в страны Евросоюза за первые три квартала 2025 года достиг рекордного уровня с 2022 года. Стоимость экспорта составила 1,346 миллиарда евро, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.