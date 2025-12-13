Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 20:07

Во время концерта Макса Барских в Киеве пропал свет

Обложка © Wikipedia / Okras

Обложка © Wikipedia / Okras

В Киеве во время концерта певца Макса Барских произошло внезапное отключение электричества. Об этом сообщают украинские СМИ.

Во время концерта Макса Барских в Киеве пропал свет. Видео © X / Mina7777Mina

Свет пропал прямо во время выступления артиста во Дворце спорта, подробности инцидента не уточняются.

Украину предупредили: энергетика выдержит не более трёх масштабных обстрелов
Украину предупредили: энергетика выдержит не более трёх масштабных обстрелов

Ранее сообщалось о перебоях с электричеством в Николаевской области, где после ночной воздушной тревоги и взрывов два района остались без света. Глава областной администрации Виталий Ким подтвердил отключение, но не назвал сроки восстановления подачи электроэнергии. Мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил в социальных сетях, что весь электротранспорт в городе не работает. Развозить горожан будут троллейбусы с автономных ходом до полной разрядки аккумуляторных батарей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar