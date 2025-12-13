Путин в Индии
13 декабря, 20:17

Священник из Львова погиб во время учений после принудительной мобилизации ВСУ

Орест Чёрный. Обложка © Telegram / Политика страны

47-летний католический священник Орест Чёрный скончался во время военных учений в Черновицкой области. Это произошло вскоре после его мобилизации в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский канал «Общественное».

По данным прихода, где он служил, причину смерти пока не сообщили. В церковных кругах отметили, что, хотя священника был духовный сан, его всё равно призвали в армию.

На Украине военкомы похитили многодетного священника УПЦ
На Украине военкомы похитили многодетного священника УПЦ

Ранее сотрудники украинского военкомата мобилизовали священника прямо на улице — в подряснике и с иерейским крестом. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. Он был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата в Черниговской области. Хвостик хотел пойти в церковь готовиться к празднику, когда ТЦК забрал его в военкомат.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Лия Мурадьян
