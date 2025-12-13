В Ижевске вечером 12 декабря произошёл пожар, в результате которого полностью сгорели два каркасных дома на одном участке. По данным МЧС, причиной возгорания стал инфракрасный тёплый пол, который хозяева установили для обогрева на стене мансардного этажа.

В Ижевске сгорели два дома из-за тёплого пола. Видео © VK / МЧС Удмуртии

Как пояснила дознаватель Татьяна Логинова, обогреватель работал некоторое время, затем его выключили. Позже хозяин с улицы заметил дым из-под кровли. Когда на мансарде открыли дверь, уже горел диван, стоящий у стены. К счастью, никто не пострадал.

Ранее более 100 человек были эвакуированы из аквапарка «Суздаль-Аква» во Владимирской области после возгорания крыши комплекса. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Эвакуация коснулась как работников аквапарка, так и отдыхающих. Общая площадь комплекса составляет около 10 тысяч квадратных метров.