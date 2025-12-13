Путин в Индии
13 декабря, 20:24

Трамп пообещал ответить ИГИЛ* за гибель военных США в Сирии

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп пообещал «очень серьёзные» ответные меры против ИГИЛ* после гибели американских военных в Сирии. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

Пентагон сообщил, что в Пальмире погибли два военнослужащих США и один гражданский переводчик. Ещё трое получили ранения.

«Это была атака ИГИЛ* против США и Сирии в очень опасном районе Сирии, который не полностью контролируется сирийскими властями. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьёзные ответные меры», — написал хозяин Белого дома.

Сирия подписала декларацию о сотрудничестве с коалицией против ИГИЛ*

Ранее американские военнослужащие и переводчик погибли в результате нападения в районе древнего города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Атака произошла, когда солдаты проводили встречу с ключевыми лидерами. Их миссия была в поддержку продолжающихся операций по борьбе с ИГИЛ* и терроризмом в регионе». Военный министр США Пит Хегсет заявил, что лицо, совершившее это нападение, было уничтожено силами союзников на месте.

* Запрещённая в России террористическая организация.

