Трамп пообещал ответить ИГИЛ* за гибель военных США в Сирии

Президент США Дональд Трамп пообещал «очень серьёзные» ответные меры против ИГИЛ* после гибели американских военных в Сирии. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

Пентагон сообщил, что в Пальмире погибли два военнослужащих США и один гражданский переводчик. Ещё трое получили ранения.

«Это была атака ИГИЛ* против США и Сирии в очень опасном районе Сирии, который не полностью контролируется сирийскими властями. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьёзные ответные меры», — написал хозяин Белого дома.

Ранее американские военнослужащие и переводчик погибли в результате нападения в районе древнего города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Атака произошла, когда солдаты проводили встречу с ключевыми лидерами. Их миссия была в поддержку продолжающихся операций по борьбе с ИГИЛ* и терроризмом в регионе». Военный министр США Пит Хегсет заявил, что лицо, совершившее это нападение, было уничтожено силами союзников на месте.

