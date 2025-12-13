Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 20:28

Возле Кремля была госпитализирована японка с острым психическим расстройством

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве у стен Кремля была госпитализирована гражданка Японии с острым психическим расстройством. Об этом пишет сайт MK.Ru.

Инцидент произошёл в пятницу вечером на улице Ильинка. 38-летняя иностранка заявила полицейским, что пришла к президенту, и высказывала навязчивые бредовые идеи. Также у неё была выявлена мания преследования.

А что, если вы псих? Топ-7 привычек, которые могут свидетельствовать о ментальной болезни
А что, если вы псих? Топ-7 привычек, которые могут свидетельствовать о ментальной болезни

Ранее психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин сообщил, что интернет-зависимость признана полноценным психическим расстройством в международной классификации болезней. По его словам, это нарушение приравнивается к алкогольной и наркотической зависимости и включает четыре основные формы проявления. Подробнее — в материале Life.ru.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Япония
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar