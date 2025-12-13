Возле Кремля была госпитализирована японка с острым психическим расстройством

В Москве у стен Кремля была госпитализирована гражданка Японии с острым психическим расстройством. Об этом пишет сайт MK.Ru.

Инцидент произошёл в пятницу вечером на улице Ильинка. 38-летняя иностранка заявила полицейским, что пришла к президенту, и высказывала навязчивые бредовые идеи. Также у неё была выявлена мания преследования.

Ранее психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин сообщил, что интернет-зависимость признана полноценным психическим расстройством в международной классификации болезней. По его словам, это нарушение приравнивается к алкогольной и наркотической зависимости и включает четыре основные формы проявления. Подробнее — в материале Life.ru.