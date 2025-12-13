Закрыли аэропорт Калуги и вторую воздушную гавань в Краснодарском крае
Обложка © Life.ru
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Временные ограничения нужны для обеспечения безопасности полётов, уточнили в Росавиации.
Согласно действующему правилу, Геленджик принимает регулярные рейсы только с 8:30 до 20:00. Также временно ограничили полёты в аэропорту Калуги (Грабцево).
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — указано в сообщении ведомства.
Ранее похожие меры ввели в аэропорту Краснодара. Точную информацию о вылетах стоит узнавать напрямую у авиакомпаний. Временные ограничения необходимы в целях обеспечения безопасности полётов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.