13 декабря, 20:49

Закрыли аэропорт Калуги и вторую воздушную гавань в Краснодарском крае

Обложка © Life.ru

В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Временные ограничения нужны для обеспечения безопасности полётов, уточнили в Росавиации.

Согласно действующему правилу, Геленджик принимает регулярные рейсы только с 8:30 до 20:00. Также временно ограничили полёты в аэропорту Калуги (Грабцево).

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — указано в сообщении ведомства.

Росавиация квалифицировала падение самолёта в Подмосковье как аварию
Росавиация квалифицировала падение самолёта в Подмосковье как аварию

Ранее похожие меры ввели в аэропорту Краснодара. Точную информацию о вылетах стоит узнавать напрямую у авиакомпаний. Временные ограничения необходимы в целях обеспечения безопасности полётов.

