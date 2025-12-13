Украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

Власти уточнили, что атака БПЛА на машину скорой произошла в Пологовском муниципальном округе. К счастью, люди не пострадали. Повреждения получил только автомобиль медиков.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 беспилотника Вооружённых сил Украины над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — 41 — сбили над территорией Республики Крым. 24 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Смоленской областью. По шесть беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями. Пять дронов перехватили над Орловской областью, три — над Тульской областью. Ещё по одному БПЛА сбили над Калужской и Липецкой областями.