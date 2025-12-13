Путин в Индии
13 декабря, 20:54

Украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

Обложка © Life.ru

В Запорожской области украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Очередная преступная атака противника на автомобиль скорой помощи», — написал он.

Власти уточнили, что атака БПЛА на машину скорой произошла в Пологовском муниципальном округе. К счастью, люди не пострадали. Повреждения получил только автомобиль медиков.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 беспилотника Вооружённых сил Украины над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — 41 — сбили над территорией Республики Крым. 24 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Смоленской областью. По шесть беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями. Пять дронов перехватили над Орловской областью, три — над Тульской областью. Ещё по одному БПЛА сбили над Калужской и Липецкой областями.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

