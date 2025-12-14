Женатый избранник Анны Семенович решил сэкономить на их свадьбе

Денис Шреер несколько лет встречается с экс-солисткой «Блестящих» Анной Семенович. При этом мужчина состоит в официальном браке, зарегистрированном в Германии. По его словам, расторгнуть союз за границей — долгая процедура.

Шреер сопровождает Анну на всех светских мероприятиях. Журналисты напрямую спросили его, когда он женится на артистке. Денис ответил, что тратить огромные суммы на свадьбу не планирует. Для певицы брак — первое и очень долгожданное событие.

«Я уже говорил не раз, что если она будет, то она будет (свадьба. — Прим. Life.ru), скорее всего, небольшой, в кругу только близких друзей, и, возможно, вы об этом узнаете только уже после», — рассказал Денис изданию «7 Дней».

Он заявил, что собирается жениться на Анне в 2026 году. Однако Шреер не пояснил, как планирует совместить существующий брак с новыми отношениями, и официального предложения руки и сердца певице пока не последовало.

