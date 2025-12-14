Путин в Индии
13 декабря, 21:24

В части населённых пунктов Запорожской области отключилась электроэнергия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

В ряде населённых пунктов Запорожской области произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

«Энергетики уточняют причины отключения», — написал он.

Балицкий попросил жителей населённых пунктов, оставшихся без электроснабжения, проявить терпение. Оперативные бригады в настоящий момент переводят объекты на резервные источники питания.

Расчёты ПВО уничтожили 94 украинских дрона над регионами России за три часа

Ранее в Запорожской области украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой медицинской помощи. Власти уточнили, что атака БПЛА на машину скорой произошла в Пологовском муниципальном округе. К счастью, люди не пострадали. Повреждения получил только автомобиль медиков.

