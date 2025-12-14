В части населённых пунктов Запорожской области отключилась электроэнергия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi
В ряде населённых пунктов Запорожской области произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.
«Энергетики уточняют причины отключения», — написал он.
Балицкий попросил жителей населённых пунктов, оставшихся без электроснабжения, проявить терпение. Оперативные бригады в настоящий момент переводят объекты на резервные источники питания.
Ранее в Запорожской области украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой медицинской помощи. Власти уточнили, что атака БПЛА на машину скорой произошла в Пологовском муниципальном округе. К счастью, люди не пострадали. Повреждения получил только автомобиль медиков.
