Кадышева отказалась от участия в праздничной съёмке на «России» из-за обиды

Певица Надежда Кадышева приняла решение не участвовать в праздничных съёмках телеканала «Россия», в то же время её выступление включено в программу Первого канала и НТВ. По информации Kp.ru, причиной отказа стала обида артистки на телеканал из-за ток-шоу, в котором обсуждалась личная жизнь её сына Гриши Кадышева-Костюка.

При этом сам Кадышев-Костюк также появится в новогодних программах НТВ и Первого канала. В текущем сезоне на Первом канале ожидаются выступления ряда востребованных исполнителей, таких как Татьяна Куртукова, коллектив AY YOLA и Татьяна Буланова.

Ранее Надежда Кадышева возглавила рейтинг российских артистов с самой высокой ценой за концерт. Певица установила рекорд, запросив 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление. Теперь она готова выступить на корпоративе за эту сумму, причём цена продолжает расти. Ближе к Новому году традиционно увеличивается спрос на выступления, и большинство дат уже забронированы до января.